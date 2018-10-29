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Шевченко викликав 9 легіонерів на матчі проти Туреччини та Словаччини

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився з українськими легіонерами на матчі проти Словаччини та Туреччини.

Наставник збірної України Андрій Шевченко оголосив список футболістів-легіонерів на матчі синьо-жовтих проти Туреччини та Словаччини.

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Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

До списку легіонерів увійшли дев’ять футболістів: Андрій Лунін (Леганес, Іспанія), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Малиновський (Генк, Бельгія), Роман Яремчук, Ігор Пластун (обидва – Гент, Бельгія), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Василь Кравець (Луго, Іспанія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина).

 

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Новина дня! Кого викликав Шевченко на матчі проти Словаччини та Туреччини! #МиЗбірна

Допис, поширений ФФУ/FFU (@ffukraine)

Збірна України 16-го листопада зіграє проти Словаччини у Лізі націй, а 20-го листопада підопічні Шевченка проведуть товариську зустріч з Туреччиною.

Нагадаємо, національна збірна України в жовтні провела два поєдинки – зіграла внічию з Італією в товариському матчі та обіграла Чехію в рамках Ліги націй.

ФотоDreamstime.com.

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