Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, при каких условиях состоится бой между Флойдом Мэйуэзером и Хабибом Нурмагомедовым.

Глава UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дэйна Уайт заявил, что бой между американским боксером Флойдом Мейвезером и российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым может произойти только по правилам смешанных единоборств.

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Об этом сообщает издание TMZ.

— Слушайте, если Мейвезер хочет драться с Хабибом, пусть приходит в UFC и бьется здесь. Мы не будем с ним боксировать. Мы сделали это однажды — на этом все закончилось. Если Флойд хочет драться, пусть приходит. И он получит настоящий бой, — заявил Уайт.

Напомним, Хабиб вызвал Флойда на бой после победы над Конором МакГрегором в рамках UFC 229. Флойд принял вызов, но отметил, что будет биться только по правилам бокса.

В 2017 году Мейвезер по правилам бокса победил техническим нокаутом ирландского бойца ММА Конора МакГрегора, а Уайт был одним из организаторов поединка.

Фото: floydmayweather.