Президент UFC Дейна Вайт розповів, за яких умов відбудеться бій між Флойдом Мейвезером і Хабібом Нурмагомедовим.

Глава UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Дейна Вайт заявив, що бій між американським боксером Флойдом Мейвезером та російським бійцем ММА Хабібом Нурмагомедовим може відбутися лише за правилами змішаних єдиноборств.

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Про це повідомляє видання TMZ.

— Слухайте, якщо Мейвезер хоче битися з Хабібом, нехай приходить в UFC і б’ється тут. Ми не будемо з ним боксувати. Ми зробили це одного разу — на цьому все скінчилося. Якщо Флойд хоче битися, нехай приходить. І він отримає справжній бій, – заявив Вайт.

Нагадаємо, Хабіб викликав Флойда на бій після перемоги над Конором Макгрегором в рамках UFC 229. Флойд прийняв виклик, але зазначив, що буде битися тільки за правилами боксу.

У 2017 році Мейвезер за правилами боксу переміг технічним нокаутом ірландського бійця ММА Конора МакГрегора, а Вайт був одним з організаторів поєдинку.

Фото: floydmayweather.