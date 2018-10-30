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Фанаты Реала назвали главного врага клуба и будут его освистывать

Болельщики мадридского Реала недовольны тем, что происходит в клубе и обвиняют в этом капитана Серхио Рамоса.

Фанаты мадридского Реала недовольны тем, что происходит в клубе и обвиняют в этом капитана Серхио Рамоса. По их мнению, именно Рамос виноват в плохой атмосфере в команде.

Об этом сообщает Football Espana.

В связи с этим болельщики решили встречать Рамоса на матчах свистом.

Смотрите: Без Месси и Роналду: Барселона разгромила Реал

Сообщается, что администрация клуба пытается достичь договоренности с фанатами до матча галактикос с Вальядолидом в следующий уик-энд.

Напомним, Реал Мадрид объявил о досрочном расторжении контракта с наставником команды Хуленом Лопетеги.

ФотоVladyslav Moskovenko | Dreamstime.com

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