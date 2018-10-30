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Фанати Реала назвали головного ворога клубу і будуть його освистувати

Вболівальники мадридського Реала незадоволені тим, що відбувається в клубі і звинувачують в цьому капітана Серхіо Рамоса.

Фанати мадридського Реала незадоволені тим, що відбувається в клубі і звинувачують в цьому капітана Серхіо Рамоса. На їхню думку, саме Рамос винен у поганій атмосфері в команді.

Про це повідомляє Football Espana.

У зв’язку з цим вболівальники вирішили зустрічати Рамоса на матчах свистом.

Дивіться: Без Мессі та Роналду: Барселона розгромила Реал

Повідомляється, що адміністрація клубу намагається досягти домовленості з фанатами до матчу галактикос з Вальядолідом у наступний вікенд.

Нагадаємо, Реал Мадрид оголосив про дострокове розірвання контракту з наставником команди Хуленом Лопетегі.

ФотоVladyslav Moskovenko | Dreamstime.com

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