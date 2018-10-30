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Выиграешь — буду стричь траву на тракторе! Морозюк на спор пробил штрафные с журналистом

Футболист киевского Динамо Николай Морозюк принял вызов от журналиста Дмитрия Поворознюка.

Игрок киевского Динамо Николай Морозюк, который считается топом в Украине по голам со стандарта, пробил на спор штрафные с журналистом Дмитрием Поворознюком.

Смотрите: Динамо одержало трудную победу над Ренном в Лиге Европы

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале программы Трендец.

Отметим, что Морозюку не удалось попасть в цель с первой попытки и он поспорил с журналистом, если тот попадет, то футболист будет стричь газон тренировочного поля Динамо в Конча-Заспе на тракторе.

Напомним, Динамо среди лидеров рейтинга Международной футбольной обсерватории.

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