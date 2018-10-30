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Виграєш — буду стригти траву на тракторі! Морозюк на спір пробив штрафні з журналістом

Футболіст київського Динамо Микола Морозюк прийняв виклик від журналіста Дмитра Поворознюка.

Гравець київського Динамо Микола Морозюк, який вважається топом в Україні за голами зі стандарту, пробив на спір штрафні з журналістом Дмитром Поворознюком.

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Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі програми Трендец.

Відзначимо, що Морозюку не вдалося потрапити в ціль з першої спроби і він заклався з журналістом, що якщо той влучить, то футболіст стригтиме газон тренувального поля Динамо в Конча-Заспі на тракторі.

Нагадаємо, Динамо серед лідерів рейтингу Міжнародної футбольної обсерваторії.

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