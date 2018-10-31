Британську плавчиню Тамзін П’ю знайшли мертвою разом зі своїм 21-річним хлопцем Джошем Кірком у будинку у Великій Британії.

Британська 18-річна плавчиня Тамзін П’ю разом зі своїм 21-річним бойфрендом Джошем Кірком були знайдені мертвими в будинку в Вустерширі (Велика Британія).

Про це повідомляє видання Mirror.

До місця події після дзвінка сусідів прибули близько 30 пожежників, але їм не вдалося врятувати молодих людей. Поліція вже почала розслідування інциденту.

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Відзначимо, що Тамзін вигравала бронзову медаль на юнацьких іграх Співдружності в Самоа в 2015 році. П’ю також була чемпіонкою Великої Британії.

Також Тамзін П’ю належить юнацький рекорд Великобританії в плаванні на 50 метрів батерфляєм.

Нагадаємо, в Бразилії після катувань вбили гравця футбольної команди Сан-Паулу — Даніеля Корреа Фрейтаса.

Фото: Facebook.