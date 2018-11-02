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Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Фулгем у Кубку ліги

Манчестер Сіті переграв Фулгем в рамках 1/8 Кубка англійської ліги.

Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги приймав на своєму полі Фулгем. Зустріч пройшла на стадіоні Етахід і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

У складі переможців дубль на свій рахунок записав іспанський півзахисник Браім Діас, який відзначився на 18-й і 65-й хвилинах.

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Відзначимо, що в стартовому складі містян на цей матч вийшов український півзахисник Олександр Зінченко, який провів поєдинок без заміни.

У підсумку, підопічні Пепа Гвардіоли вийшли в наступного етапу турніру, а Фулхем завершив свої виступи у Кубку англійської ліги.

В 1/4 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Сіті 17 грудня зустрінеться з переможцем протистояння Лестер – Саутгемптон. Зустріч між лисицями і святими була перенесена на 27 листопада у зв’язку з трагічною смертю колишнього власника Лестера Вішая Шрівадданапрабхі.

Фото: Matthew Lewis/ Getty Images.

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