Бока Хуниорс и Ривер Плейт впервые в истории сойдутся в финале Кубка Либертадорес 2018.

Во втором полуфинальном матче Кубка Либертадорес 2018 аргентинский клуб Бока Хуниорс сыграл вничью с бразильским Палмейрасом – 2:2 и по сумме двух встреч (4:2) вышел в финал турнира.

В финале генуэзцы сыграют с другой аргентинской командой — Ривер Плейт, которая обыграла в полуфинале бразильский Гремио (2:2) по правилу выездного гола.

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По ходу матча аргентинцы проигрывали 0:1, но на 82-й минуте колумбийский форвард гостей Рафаэль Борре сравнял счет. На 85-й минуте арбитр матча поставил пенальти в ворота Гремио за игру рукой в ​​своей штрафной бразильского защитника Брессана. Данное решение судья принял после просмотра видеоповтора.

Late VAR penalty decision

Players confront the officials

14 minutes of stoppage time

Military police forced to step in Things got seriously heated at the end of Gremio vs River Plate pic.twitter.com/yv4yXVvW0T — ESPN UK (@ESPNUK) 31 октября 2018 г.

Эти клубы никогда не встречались друг с другом в финале турнира, хотя являются ярыми врагами в аргентинском чемпионате и представляют один город — Буэнос-Айрес. Также Бока Хуниорс и Ривер Плейт являются самыми популярными клубами в Аргентине.

Нередко в городе происходят столкновения между болельщиками клубов.

Матчи состоятся 7 и 28 ноября. Для Бока это будет 11-й финал американского Кубка, а для Ривера – шестой.

Напомним, Манчестер Сити минимально обыграл Тоттенхэм на Уэмбли в рамках 10-го тура АПЛ.

Фото: Lucas Uebel/Getty Images.