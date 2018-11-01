PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Не на жизнь, а на смерть: в финале Кубка Либертадорес сойдутся Бока Хуниорс и Ривер Плейт/

Не на жизнь, а на смерть: в финале Кубка Либертадорес сойдутся Бока Хуниорс и Ривер Плейт

Бока Хуниорс и Ривер Плейт впервые в истории сойдутся в финале Кубка Либертадорес 2018.

Во втором полуфинальном матче Кубка Либертадорес 2018 аргентинский клуб Бока Хуниорс сыграл вничью с бразильским Палмейрасом – 2:2 и по сумме двух встреч (4:2) вышел в финал турнира.

В финале генуэзцы сыграют с другой аргентинской командой — Ривер Плейт, которая обыграла в полуфинале бразильский Гремио (2:2) по правилу выездного гола.

Читайте: Президент ФИФА хочет увеличить количество участников на ЧМ

По ходу матча аргентинцы проигрывали 0:1, но на 82-й минуте колумбийский форвард гостей Рафаэль Борре сравнял счет. На 85-й минуте арбитр матча поставил пенальти в ворота Гремио за игру рукой в ​​своей штрафной бразильского защитника Брессана. Данное решение судья принял после просмотра видеоповтора.

Эти клубы никогда не встречались друг с другом в финале турнира, хотя являются ярыми врагами в аргентинском чемпионате и представляют один город — Буэнос-Айрес. Также Бока Хуниорс и Ривер Плейт являются самыми популярными клубами в Аргентине.

Нередко в городе происходят столкновения между болельщиками клубов.

Матчи состоятся 7 и 28 ноября. Для Бока это будет 11-й финал американского Кубка, а для Ривера – шестой.

Напомним, Манчестер Сити минимально обыграл Тоттенхэм на Уэмбли в рамках 10-го тура АПЛ.

Фото: Lucas Uebel/Getty Images.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

23-летнего хавбека Реала госпитализировали из-за инсульта
В Бразилии убили футболиста после варварских пыток
Когда ребятам паспорт отдадут? В соцсети шутят над составом Олимпика
Без Месси и Роналду: Барселона разгромила Реал
Пострадали 45 человек! В Германии футбол закончился беспорядками
Украинский клуб может разместить фото Зиброва и Винника на своей форме
Топ-5 голов 9-го тура испанской Примеры
Можем все: Ибрагимович вышел на лед во время матча НХЛ
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка