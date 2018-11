Во втором полуфинальном матче Кубка Либертадорес 2018 аргентинский клуб Бока Хуниорс сыграл вничью с бразильским Палмейрасом – 2:2 и по сумме двух встреч (4:2) вышел в финал турнира.

В финале генуэзцы сыграют с другой аргентинской командой — Ривер Плейт, которая обыграла в полуфинале бразильский Гремио (2:2) по правилу выездного гола.

По ходу матча аргентинцы проигрывали 0:1, но на 82-й минуте колумбийский форвард гостей Рафаэль Борре сравнял счет. На 85-й минуте арбитр матча поставил пенальти в ворота Гремио за игру рукой в ​​своей штрафной бразильского защитника Брессана. Данное решение судья принял после просмотра видеоповтора.

— ESPN UK (@ESPNUK) 31 октября 2018 г.