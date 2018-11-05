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Реал установил на стадионе писсуары с ТВ-экранами

Фанаты мадридского Реала теперь не пропустят ни одной минуты домашнего матча сливочных даже когда они находятся в туалете.

Мадридский Реал установил на Сантьяго Бернабеу маленькие телевизионные экраны в писсуарах.

Об этом сообщает английское издание Daily Mail со ссылкой на AS.

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Как отмечает источник, на экранчиках в туалетах будет транслироваться игра, чтобы болельщики не пропустили ни одного момента матча.

Однако как оказалось, Реал не первый клуб в Ла Лиге, который внедрил подобную систему на своем стадионе. Ранее подобный эксперимент провели на домашнем стадионе футбольного клуба Леганес и болельщики таким ноу-хау остались довольны.

К слову, фанаты мадридского Реала назвали главного врага клуба.

Фото: YouTube/Diario AS.

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