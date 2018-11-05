PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Реал встановив на стадіоні пісуари з ТБ-екранами/

Реал встановив на стадіоні пісуари з ТБ-екранами

Фанати мадридського Реала тепер не пропустять жодної хвилини домашнього матчу вершкових навіть, коли вони знаходяться у туалеті.

Мадридський Реал встановив на Сантьяго Бернабеу маленькі телевізійні екрани у пісуарах.

Про це повідомляє англійське видання Daily Mail з посиланням на AS.

Читайте: Не на життя, а на смерть: у фіналі Кубку Лібертадорес зійдуться Бока Хуніорс та Рівер Плейт

Як зазначає джерело, на екранчиках у туалетах буде транслюватися гра, щоб вболівальники не пропустили жодного моменту матчу.

Однак як виявилось, Реал не перший клуб у Ла Лізі, який впровадив подібну систему на своєму стадіоні. Раніше подібний експеримент провели на домашньому стадіоні футбольного клубу Леганес і вболівальники таким ноу-хау були задоволені.

До речі, фанати мадридського Реала назвали головного ворога клубу.

Фото: YouTube/Diario AS.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Фанати Реала назвали головного ворога клубу і будуть його освистувати
Реал звільнив Лопетегі — офіційно
Динамо серед лідерів рейтингу Міжнародної футбольної обсерваторії
Барселона — Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу
УЄФА назвала суму, яку заробив Реал за перемогу в ЛЧ
Ліверпуль — Саутгемптон, Шальке — Баварія: анонс та прогноз матчів
Лунін не зіграє проти Реала
Немає Роналду – немає глядачів! Реал встановив антирекорд відвідуваності
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка