Фанати мадридського Реала тепер не пропустять жодної хвилини домашнього матчу вершкових навіть, коли вони знаходяться у туалеті.

Мадридський Реал встановив на Сантьяго Бернабеу маленькі телевізійні екрани у пісуарах.

Про це повідомляє англійське видання Daily Mail з посиланням на AS.

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Як зазначає джерело, на екранчиках у туалетах буде транслюватися гра, щоб вболівальники не пропустили жодного моменту матчу.

Однак як виявилось, Реал не перший клуб у Ла Лізі, який впровадив подібну систему на своєму стадіоні. Раніше подібний експеримент провели на домашньому стадіоні футбольного клубу Леганес і вболівальники таким ноу-хау були задоволені.

До речі, фанати мадридського Реала назвали головного ворога клубу.

Фото: YouTube/Diario AS.