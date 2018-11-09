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Світоліна стала найкращою тенісисткою місяця за версією WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою місяця в жовтні 2018 року за версією WTA.

Про це повідомляється на сайті WTA.

Світоліна випередила американку Слоан Стівенс, білоруску Аріну Соболенко і датчанку Каролін Возняцкі, набравши найбільше голосів.

Читайте: Світоліна за жовтень заробила найбільше серед тенісистів WTA та ATP

Нагадаємо, 28 жовтня перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA, який пройшов в Сінгапурі.

Вона обіграла в трьох сетах американку Слоан Стівенс у фіналі заключного турніру сезону, в якому брали участь вісім кращих тенісисток за підсумками року.

Фото: WTA.

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