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Власник Ліверпуля виставив клуб на продаж за шалену суму — New York Post

Власник Ліверпуля Джон Генрі заявив про готовність продати клуб.

Власник Ліверпуля та американський бізнесмен Джон Генрі заявив, що готовий продати англійський клуб Ліверпуль.

Про це повідомляє видання New York Post.

За інформацією видання Генрі оцінив мерсисайдців у $2 млрд. При цьому представники американця відмовилися коментувати данну вінформацію.

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Раніше повідомлялося, що червоними цікавилися арабські та китайські інвестори, які готові були викласти за клуб $2,6 млрд. Однак тоді Генрі відхилив їхню пропозицію.

Джон Генрі придбав Ліверпуль у 2010 році за $477 млн. Нині Forbes оцінює вартість мерсисайдців у $1,9 млрд. Окрім Ліверпуля американець є власником бейсбольного клубу Бостон Ред Сокс та співвласником гоночної команди NASCAR Rouch Fenway Racing.

Нагадаємо, Ліверпуль сенсаційно поступився на виїзді Црвені Звезді у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images.

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