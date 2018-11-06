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Ливерпуль сенсационно уступил Црвене Звезде в Белграде

Английский Ливерпуль уступил на выезде Црвене Звезде в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Сербская Црвена Звезда в четвертом туре группового этапа принимала дома английский Ливерпуль. Встреча прошла на стадионе Райко Митич в Белграде и завершилась сенсационной победой хозяев 2:0.

Сербы открыли счет в матче на 22-й минуте после розыгрыша углового. Милан Павков ударом головой пробил сетку ворот Алиссона.

Через 7 минут сербский форвард записал в свой актив дубль, удвоив счет в матче ударом издалека.

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Во втором тайме Ливерпуль насел на ворота сербов, но пробить защиту так и не сумел.

Победа над Ливерпулем стала первой для Црвены Звезды на стадии группового этапа в этом розыгрыше Лиге чемпионов. В активе у мерсисайдцев осталось 6 очков, у Црвены Звезды — 4.

Напомним, Ливерпуль на Энфилде разгромил сербскую Црвену Звезду в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images.

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