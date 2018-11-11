Боксер из Великобритании Тони Беллью заявил, что уходит из бокса.
– Я сделал все, что мог. Это определенно для меня конец, – заявил Беллью, передает Boxingscene.
Он отметил, что Александр Усик величайший человек, с которым ему когда-либо приходилось выходить на ринг.
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Кроме того, Беллью назвал украинского боксера исключительным бойцом, заслуживающего всех аплодисментов, которые он получил.
Напомним, Александр Усик нокаутировал британца Тони Беллью в 8-м раунде на Манчестер Арене в Великобритании.
Фото: tonybellew
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