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Я проиграл величайшему человеку: Беллью объявил о завершении карьеры

Боксер из Великобритании Тони Беллью заявил, что уходит из бокса.

– Я сделал все, что мог. Это определенно для меня конец, – заявил Беллью, передает Boxingscene.

Он отметил, что Александр Усик величайший человек, с которым ему когда-либо приходилось выходить на ринг.

Читайте: Усик: Цель – стать чемпионом в супертяжелом весе

Кроме того, Беллью назвал украинского боксера исключительным бойцом, заслуживающего всех аплодисментов, которые он получил.

Напомним, Александр Усик нокаутировал британца Тони Беллью в 8-м раунде на Манчестер Арене в Великобритании.

Фото: tonybellew

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