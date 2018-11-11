Український боксер Олександр Усик заявив, що в 2019 році планує перейти в суперважку вагу і буде битися з британцем Ентоні Джошуа.

– Так, я хочу з ним зустрітися в наступному році. Це буде великий бій. Ніхто мені не обіцяв цього бою, але він станеться, – зазначив Олександр Усик, передає BoxingScene.

Олександр неодноразово заявляв, що після перемоги над Белью збирається перейти в категорію супертяжів.

Едді Хірн, який очолює промоутерську компанією Matchroom Boxing, заявив, що бій Усик – Джошуа відбудеться не раніше кінця 2019 року.

За його словами, український боксер повернеться на ринг не раніше квітня, а його команда захоче знову провести два бої за рік.

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Такі терміни він озвучив, посилаючись на те, що Усику потрібен час, щоб набрати вагу й адаптуватися.

Він додав, що перед тим, як вийти на ринг з Джошуа, Олександру краще провести 2 бої в суперважкій вазі.

Хорошим суперником для Усика в новій ваговій категорії промоутер вважає британця Ділліана Уайта.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Тоні Белью у 8-му раунді на Манчестер Арені у Великій Британії. Тим самим Олександр Усик захистив всі свої пояси за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring у першій важкій вазі.

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