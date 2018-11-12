Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем Гран-прі Бразилії, а його команда за один етап до кінця сезону виграла Кубок Конструкторів.
Британський пілот команди Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем 20-го етапу Формули 1 Гран-прі Бразилії.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань F1.
На автодромі у Сан-Паулу він подолав дистанцію за 1 год 27 хв 09.066 сек. Напарник британця Валттері Боттас посів п’яте місце.
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Другим до фінішу прийшов гонщик Red Bull Макс Ферстапен, а трійку призерів замкнув пілот Ferrari Кімі Райконен.
Формула 1. Гран-прі Бразилії
- 1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG F1)
- 2.Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1,469
- 3. Кімі Райкконен (Scuderia Ferrari) +4,764
- 4. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) +5,193
- 5. Валттері Боттас (Mercedes AMG F1) +22,943
- 6. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +26,997
- 7. Шарль Леклер (Sauber) +44,199
- 8. Ромен Грожан (Haas) +51,230
- 9. Кевін Магнуссен (Haas) +52,857
- 10. Серхіо Перес (Racing Point Force India) + 1 коло
Для Хемілтона перемога на етапі у Бразилії стала першою вкар’єрі, яку він виграв в статусі чемпіона в тому ж сезоні, коли завоював титул.
Успіхи пілотів Mercedes Хемілтона та Боттаса на Гран-прі Бразилії дозволили німецькій стайні за етап до закінчення сезону виграти Кубок Конструкторів. З 620 очками Mercedes став недосяжним для Ferrari (553).
|Особистий залік
|Кубок конструкторів
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Льюїс Хемілтон
|385
|1.
|Mercedes AMG F1
|620
|2.
|Себастьян Феттель
|302
|2.
|Scuderia Ferrari
|553
|3.
|Кімі Райкконен
|251
|3.
|Red Bull Racing
|392
|4.
|Валттері Боттас
|237
|4.
|Renault Sport F1
|114
|5.
|Макс Ферстаппен
|234
|5.
|Haas
|90
|6.
|Даніель Ріккардо
|158
|6.
|McLaren
|62
|7.
|Ніко Хюлькенберг
|69
|7.
|Racing Point Force India
|48
|8.
|Серхіо Перес
|58
|8.
|Sauber
|42
|9.
|Кевін Магнуссен
|55
|9.
|Scuderia Toro Rosso
|33
|10.
|Фернандо Алонсо
|50
|10.
|Williams
|7
Для команди це п’ята поспіль перемога у Кубку Конструкторів.
Раніше Вільямс назвав першого гонщика на сезон-2019.
Фото: Lars Baron/Getty Images.