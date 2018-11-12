Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем Гран-прі Бразилії, а його команда за один етап до кінця сезону виграла Кубок Конструкторів.

Британський пілот команди Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем 20-го етапу Формули 1 Гран-прі Бразилії.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань F1.

На автодромі у Сан-Паулу він подолав дистанцію за 1 год 27 хв 09.066 сек. Напарник британця Валттері Боттас посів п’яте місце.

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Другим до фінішу прийшов гонщик Red Bull Макс Ферстапен, а трійку призерів замкнув пілот Ferrari Кімі Райконен.

Формула 1. Гран-прі Бразилії

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG F1)

2.Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1,469

3. Кімі Райкконен (Scuderia Ferrari) +4,764

4. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) +5,193

5. Валттері Боттас (Mercedes AMG F1) +22,943

6. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +26,997

7. Шарль Леклер (Sauber) +44,199

8. Ромен Грожан (Haas) +51,230

9. Кевін Магнуссен (Haas) +52,857

10. Серхіо Перес (Racing Point Force India) + 1 коло

Для Хемілтона перемога на етапі у Бразилії стала першою вкар’єрі, яку він виграв в статусі чемпіона в тому ж сезоні, коли завоював титул.

Успіхи пілотів Mercedes Хемілтона та Боттаса на Гран-прі Бразилії дозволили німецькій стайні за етап до закінчення сезону виграти Кубок Конструкторів. З 620 очками Mercedes став недосяжним для Ferrari (553).

Особистий залік Кубок конструкторів № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Льюїс Хемілтон 385 1. Mercedes AMG F1 620 2. Себастьян Феттель 302 2. Scuderia Ferrari 553 3. Кімі Райкконен 251 3. Red Bull Racing 392 4. Валттері Боттас 237 4. Renault Sport F1 114 5. Макс Ферстаппен 234 5. Haas 90 6. Даніель Ріккардо 158 6. McLaren 62 7. Ніко Хюлькенберг 69 7. Racing Point Force India 48 8. Серхіо Перес 58 8. Sauber 42 9. Кевін Магнуссен 55 9. Scuderia Toro Rosso 33 10. Фернандо Алонсо 50 10. Williams 7

Для команди це п’ята поспіль перемога у Кубку Конструкторів.

Раніше Вільямс назвав першого гонщика на сезон-2019.

Фото: Lars Baron/Getty Images.