За два этапа до финиша Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира 2018 года. На Гран-при Мексики британец финишировал 4-м и этого ему хватило, чтобы опередить в общем зачете Себастьяна Феттеля с Ferrari.

Это пятый чемпионский титул Хэмилтона в карьере.

What a moment in Mexico @LewisHamilton crosses the line to become only the third five-time world champion in #F1 history #MexicoGP pic.twitter.com/PLHmYHhk2H

— Formula 1 (@F1) 29 октября 2018 г.