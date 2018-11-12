Украинский боксер Александр Усик после защиты своих поясов в поединке с британцем Тони Белью пробился в тройку лучших боксеров мира.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик вошел в тройку лучших боксеров мира по рейтингу издания BoxRec.

Занять третье место Усику позволила победа над британцем Тони Белью на Манчестер Арене в Великобритании. Победа над Белью принесла в копилку Усика 135 рейтинговых очков.

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Первую строчку рейтинга занимает Теренс Кроуфорд, на втором месте мексиканец Сауль Альварес, замыкает тройку Александр Усик.

Интересно, что на пятой позиции расположился еще один украинский боксер Василий Ломаченко.

Топ-10 лучших боксеров мира по рейтингу BoxRec:

1. Теренс Кроуфорд (США) – 1090 очков

2. Сауль Альварес (Мексика) – 1041

3. Александр Усик (Украина) – 825

4. Геннадий Головкин (Казахстан) – 814

5. Василий Ломаченко (Украина) – 808

6. Луис Нери (Мексика) – 792

7. Срисакет Рунгвисаи (Таиланд) – 752

8. Мигель Берчельт (Мексика) – 730

9. Энтони Джошуа (Великобритания) – 682

10. Лео Санта Круз (Мексика) – 672

Напомним, британский боксер Тони Белью объявил о завершении карьеры.

Фото: K2 Promotions.