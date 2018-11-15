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Факти / Спорт / Названо наступного суперника Хабіба/

Назван следующий соперник Хабиба

Комментатор UFC Джо Роган раскрыл имя предполагаемого следующего соперника российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Главный комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Джо Роган рассказал, кто должен стать следующим соперником чемпиона организации в легком весе российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Об этом он заявил в подкасте The Joe Rogan Experience.

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По словам Рогана, информацию о том, что следующим соперником Хабиба станет американец Тони Фергюсон он получил от главы UFC Дэйна Уайта:

— UFC серьезно настроен по поводу Фергюсона. Дейна Уайт даже сказал, что Тони — самый вероятный соперник для следующего боя Хабиба. После того поединка с Петтисом. Пришло время. Пора уже выпустить его. Фергюсон невероятно крут.

34-летний американец владел титулом временного чемпиона UFC в легком весе с 2017 по 2018 годы. Фергюсон выиграл в ММА 24 поединка потерпев три поражения.

Ранее Хабиб пригрозил UFC расторжением контракта

Фотоkhabib_nurmagomedov.

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