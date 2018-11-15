Комментатор UFC Джо Роган раскрыл имя предполагаемого следующего соперника российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Главный комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Джо Роган рассказал, кто должен стать следующим соперником чемпиона организации в легком весе российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Об этом он заявил в подкасте The Joe Rogan Experience.

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По словам Рогана, информацию о том, что следующим соперником Хабиба станет американец Тони Фергюсон он получил от главы UFC Дэйна Уайта:

— UFC серьезно настроен по поводу Фергюсона. Дейна Уайт даже сказал, что Тони — самый вероятный соперник для следующего боя Хабиба. После того поединка с Петтисом. Пришло время. Пора уже выпустить его. Фергюсон невероятно крут.

34-летний американец владел титулом временного чемпиона UFC в легком весе с 2017 по 2018 годы. Фергюсон выиграл в ММА 24 поединка потерпев три поражения.

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Фото: khabib_nurmagomedov.