Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал обращение к UFC.
Хабиб Нурмагомедов пригрозил разорвать контракт с UFC, если его друга Зубайру Тухугова не допустят к бою с Артемом Лобовым.
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Соответствующий текст обращения Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram.
— Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе. Если вы скажете, что я это начал, то я не согласен – я закончил начатое. В любом случае накажите меня, при чем здесь Зубайра Тухугов? Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его за то, что он ударил Конора, после того как Конор первым ударил моего другого брата – на камере все видно. Знайте, вы и меня потеряете вместе с ним. У нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца. Если вы все же решите его уволить, то и мне не забудьте отправить расторгнутый контракт, в противном случае я сам его порву, – написал Нурмагомедов в Instagram.
Россиянин добавил, что ему наплевать на потерянный гонорар, ведь для него главным было отстоять свою честь.
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Я хотел бы обратиться к юфс: Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого то там, почему ни кто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причём тут @zubairatukhugov если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. И да чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца. #БратзаБрата
Ранее менеджмент Артема Лобова сообщил, что поединок спортсмена против Зубайры Тухугова, который должен был пройти 27 октября в Канаде, отменен.
После драки в октагоне президент UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушен расторгнет контракты с бойцами, которые принимали участие в драке. Среди них был Тухугов, который заявил, что дал Конору пощечину.
Ранее босс UFC назвал размер штрафа и срок дисквалификации Хабиба.
Фото: Sports.ru