Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал обращение к UFC.

Хабиб Нурмагомедов пригрозил разорвать контракт с UFC, если его друга Зубайру Тухугова не допустят к бою с Артемом Лобовым.

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Соответствующий текст обращения Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram.

— Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе. Если вы скажете, что я это начал, то я не согласен – я закончил начатое. В любом случае накажите меня, при чем здесь Зубайра Тухугов? Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его за то, что он ударил Конора, после того как Конор первым ударил моего другого брата – на камере все видно. Знайте, вы и меня потеряете вместе с ним. У нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца. Если вы все же решите его уволить, то и мне не забудьте отправить расторгнутый контракт, в противном случае я сам его порву, – написал Нурмагомедов в Instagram.

Россиянин добавил, что ему наплевать на потерянный гонорар, ведь для него главным было отстоять свою честь.

Ранее менеджмент Артема Лобова сообщил, что поединок спортсмена против Зубайры Тухугова, который должен был пройти 27 октября в Канаде, отменен.

После драки в октагоне президент UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушен расторгнет контракты с бойцами, которые принимали участие в драке. Среди них был Тухугов, который заявил, что дал Конору пощечину.

Ранее босс UFC назвал размер штрафа и срок дисквалификации Хабиба.

Фото: Sports.ru