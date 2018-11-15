Коментатор UFC Джо Роган розкрив ім’я ймовірного наступного суперника російського бійця Хабіба Нурмагомедова.

Головний коментатор Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC Джо Роган розповів, хто повинен стати наступним суперником чемпіона організації у легкій вазі російського бійця Хабіба Нурмагомедова.

Про це він заявив у підкасті The Joe Rogan Experience.

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За словами Рогана, інформацію про те, що наступним суперником Хабіба стане американець Тоні Фергюсон він отримав від глави UFC Дейни Вайта:

— UFC серйозно налаштований щодо Фергюсона. Дейна Уайт навіть сказав, що Тоні — найвірогідніший суперник для наступного бою Хабіба. Після того поєдинку з Петтісом. Настав час. Пора вже випустити його. Фергюсон неймовірно крутий.

34-річний американець володів титулом тимчасового чемпіона UFC в легкій вазі з 2017 по 2018 роки. Фергюсон виграв в ММА 24 поєдинки зазнавши трьох поразок.

Раніше Хабіб пригрозив UFC розірванням контракту.

Фото: khabib_nurmagomedov.