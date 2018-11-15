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Названо наступного суперника Хабіба

Коментатор UFC Джо Роган розкрив ім’я ймовірного наступного суперника російського бійця Хабіба Нурмагомедова.

Головний коментатор Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC Джо Роган розповів, хто повинен стати наступним суперником чемпіона організації у легкій вазі російського бійця Хабіба Нурмагомедова.

Про це він заявив у підкасті The Joe Rogan Experience.

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За словами Рогана, інформацію про те, що наступним суперником Хабіба стане американець Тоні Фергюсон він отримав від глави UFC Дейни Вайта:

— UFC серйозно налаштований щодо Фергюсона. Дейна Уайт навіть сказав, що Тоні — найвірогідніший суперник для наступного бою Хабіба. Після того поєдинку з Петтісом. Настав час. Пора вже випустити його. Фергюсон неймовірно крутий.

34-річний американець володів титулом тимчасового чемпіона UFC в легкій вазі з 2017 по 2018 роки. Фергюсон виграв в ММА 24 поєдинки зазнавши трьох поразок.

Раніше Хабіб пригрозив UFC розірванням контракту.

Фотоkhabib_nurmagomedov.

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