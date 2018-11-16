Збірна України поступилася у п’ятому турі Ліги націй збірній Словаччини.

Збірна України зустрічалася зі збірною Словаччини в рамках п’ятого туру Ліги націй. Зустріч пройшла у Трнаві на стадіоні Антона Малатинського і завершилася з рахунком 4:1 на користь господарів.

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Словаки відкрили рахунок на шостій хвилині матчу. Гамшик зі стандартного положення відпасував на Руснака, а той низом відправив м’яч у ближній кут воріт Бойка.

Подвоїли рахунок словаки після грубої помилки голкіпера синьо-жовтих. Саме від рук Дениса Бойка м’яч після удару Куцки влетів у сітку воріт.

По перерві Україна змогла забити швидкий гол. Коноплянка ідеальним ударом в один дотик розписався у сітці воріт Дубравки після пасу від Караваєва.

Словаки дуже швидко збільшили відрив у рахунку. Зрелак ударом п’яткою зробив рахунок 3:1.

Фінальну крапку у зустрічі поставив Мак, який відправив м’яч у сітку воріт Бойка.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1. Попри невтішний результат, підопічні Шевченка забезпечили собі перемогу у своїй групі та підвищення до дивізіону А.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу п’ятого туру Ліги націй Словаччина — Україна.