PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Спорт / Диво в Люцерні: Швейцарія розгромила Бельгію, програючи 0:2/

Чудо в Люцерне: Швейцария разгромила Бельгию, проигрывая 0:2

Сборная Швейцарии устроила разгром Бельгии в рамках шестого тура Лиги наций.

Сборная Швейцарии принимала на своем поле сборную Бельгии в рамках матча шестого тура Лиги наций. Встреча прошла на стадионе Свисспорарена в Люцерне и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:2.

Читайте: Лига наций: календарь и результаты матчей

Счет во встрече открыли бельгийцы уже на второй минуте: Торган Азар воспользовался рикошетом и расстрелял сетку ворот Зоммера. А через 15 минут Азар ударом с линии штрафной оформил дубль.

Швейцарцы еще до перерыва смогли переломить ход встречи. Сначала Рикардо Родригес реализовал пенальти, а Харис Сеферович оформил дубль. Во втором тайме хозяева еще дважды сумели положить мяч в сетку ворот голкипера Реала Тибо Куртуа — сначала Нико Ельверди, а затем снова Сеферович ударом головой.

В итоге, сборная Швейцарии имея в своем активе 9 пунктов, финишировала первой в группе 2 лиги А и вышла в плей-офф турнира. Бельгия (9) оказалась на втором месте и сохранила прописку в элитном дивизионе. А вот сборная Исландии не заработав ни одного очка, следующий сезон проведет в дивизионе В.

Напомним, Англия одержала волевую победу над Хорватией в Лиге наций и вышла в плей-офф турнира.

Фото: SFV/Keystone.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка