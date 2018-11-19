Сборная Швейцарии устроила разгром Бельгии в рамках шестого тура Лиги наций.

Сборная Швейцарии принимала на своем поле сборную Бельгии в рамках матча шестого тура Лиги наций. Встреча прошла на стадионе Свисспорарена в Люцерне и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:2.

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Счет во встрече открыли бельгийцы уже на второй минуте: Торган Азар воспользовался рикошетом и расстрелял сетку ворот Зоммера. А через 15 минут Азар ударом с линии штрафной оформил дубль.

Швейцарцы еще до перерыва смогли переломить ход встречи. Сначала Рикардо Родригес реализовал пенальти, а Харис Сеферович оформил дубль. Во втором тайме хозяева еще дважды сумели положить мяч в сетку ворот голкипера Реала Тибо Куртуа — сначала Нико Ельверди, а затем снова Сеферович ударом головой.

В итоге, сборная Швейцарии имея в своем активе 9 пунктов, финишировала первой в группе 2 лиги А и вышла в плей-офф турнира. Бельгия (9) оказалась на втором месте и сохранила прописку в элитном дивизионе. А вот сборная Исландии не заработав ни одного очка, следующий сезон проведет в дивизионе В.

Напомним, Англия одержала волевую победу над Хорватией в Лиге наций и вышла в плей-офф турнира.

Фото: SFV/Keystone.