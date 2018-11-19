Матчи финальной части первого розыгрыша Лиги наций пройдут в Португалии.
Финальный поединок Лиги наций разыграют в Португалии. Также там пройдут полуфинальные встречи и матч за третье место.
Для проведения матчей предложены две арены — Драгао в Порту и стадион Афонсу Энрикеш в Гимарайнш.
Трофей разыграют с 5 по 9 июня 2019 года.
В финальном розыгрыше примут участие победители четырех групп дивизиона А.Читайте: Чудо в Люцерне: Швейцария разгромила Бельгию, проигрывая 0:2 Лига наций: календарь и результаты матчей Англия одержала волевую победу над Хорватией в Лиге наций
На данный момент, путевки в полуфинал получили Португалия, Швейцария и Англия. На последнее место в плей-офф претендуют Франция и Нидерланды. Судьба путевки решится после матча Германия – Нидерланды. Отметим, что Нидерланды устроит даже ничейный результат во встрече.
Жеребьевка плей-офф турнира состоится 3 декабря.
Напомним, сборная Украины благодаря успешному выступлению в дивизионе В, гарантировала себе место в элите в следующем сезоне. А вот последнюю игру группового этапа Лиги наций подопечные Шевченко закончили на минорной ноте.
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