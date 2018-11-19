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Финал Лиги наций: когда и где состоится

Матчи финальной части первого розыгрыша Лиги наций пройдут в Португалии.

Финальный поединок Лиги наций разыграют в Португалии. Также там пройдут полуфинальные встречи и матч за третье место.

Для проведения матчей предложены две арены — Драгао в Порту и стадион Афонсу Энрикеш в Гимарайнш.

Трофей разыграют с 5 по 9 июня 2019 года.

В финальном розыгрыше примут участие победители четырех групп дивизиона А.

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На данный момент, путевки в полуфинал получили Португалия, Швейцария и Англия. На последнее место в плей-офф претендуют Франция и Нидерланды. Судьба путевки решится после матча Германия – Нидерланды. Отметим, что Нидерланды устроит даже ничейный результат во встрече.

Жеребьевка плей-офф турнира состоится 3 декабря.

Напомним, сборная Украины благодаря успешному выступлению в дивизионе В, гарантировала себе место в элите в следующем сезоне. А вот последнюю игру группового этапа Лиги наций подопечные Шевченко закончили на минорной ноте.

ФотоBarry32|Dreamstime.com.

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