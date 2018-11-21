Церемония вручения Золотого мяча пройдет без звезды туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду решил пропустить церемонию награждения Золотого мяча.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

Скорее всего главной причиной отсутствия является то, что португалец не входит в число главных претендентов на награду. В этом году Роналду уже пропускал церемонии вручения наград лучшего игрока от ФИФА и УЕФА.

Недавно французское издание L’Equipe опубликовало ролик с возможными кандидатами на Золотой мяч.

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Сначала в ролике появляется Килиан Мбаппе, затем Рафаэль Варан и Лука Модрич. Само же видео начинается с Роналду, который стоит на Эйфелевой башне и держит награду. Португалец был лучшим в прошлом году.

В конце видео это же трио появляется в такой же хронологической последовательности.

Также в 30-ти секундном ролике присутствуют Мохаммед Салах, Поль Погба, Лионель Месси, Неймар, Н’Голо Канте, Антуан Гризманн и Эден Азар.

Напомним, на протяжении последних десяти лет награду Золотой мяч неизменно выигрывали Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Ранее объявлен список пяти претендентов на награду игрока не старше 21 года Golden Boy.

Фото: Michael Regan/Getty Images.