Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в Украине военного положения.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

В нем предлагается ввести военное положение с 14.00 26 ноября 2018 года до 14.00 25 января 2019 года.

Указом Петр Порошенко вел в действие решение СНБО от 26 ноября Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине.

К слову, указ публикуется без 12 пункта, который считается секретным.

СНБО поручил Минобороны и Генштабу ВСУ предусмотреть меры частичной мобилизации и уточнить Мобилизационный план резервистов.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контроль за исполнением решения СНБО возлагается на секретаря СНБО.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять указ президента о введении военного положения в Украине.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №390 – ВОЄННИЙ СТАН

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Фото: УНИАН.