Факты ICTV подводят итоги 16-го тура украинской Премьер-лиги.
Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли шестнадцатый тур. Открывали его в Харькове матчем донецкого Шахтера против ФК Львов, в котором соперники расписали ничью 0:0.
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Киевское Динамо сенсационно потеряло очки в игре с Александрией, уступив на выезде 1:2, а донецкий Олимпик разошелся миром с луганской Зарей.
Шахтер — ФК Львов – 0:0
Мариуполь — Ворскла – 1:0
Голы: Зубков, 58
Карпаты — Десна – 0:2
Голы: Филлипов, 27 Старенький, 43
Олимпик — Заря – 1:1
Голы: Балашов, 59 (пен) — Вернидуб, 50
Черноморец — Арсенал-Киев – 2:1
Голы: Мусолитин, 67 Коваль, 69 — Семенюк, 62
Александрия – Динамо – 2:1
Голы: Цуриков, 3 Запорожан, 57 — Вербич, 33
Напомним, матчи 16 тура украинской Премьер-лиги начались с минуты молчания в годовщину Голодомора в Украине.
Фото: ФК Олександрія.