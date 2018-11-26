Факты ICTV подводят итоги 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли шестнадцатый тур. Открывали его в Харькове матчем донецкого Шахтера против ФК Львов, в котором соперники расписали ничью 0:0.

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Киевское Динамо сенсационно потеряло очки в игре с Александрией, уступив на выезде 1:2, а донецкий Олимпик разошелся миром с луганской Зарей.

Шахтер — ФК Львов – 0:0

Мариуполь — Ворскла – 1:0

Голы: Зубков, 58

Карпаты — Десна – 0:2

Голы: Филлипов, 27 Старенький, 43

Олимпик — Заря – 1:1

Голы: Балашов, 59 (пен) — Вернидуб, 50

Черноморец — Арсенал-Киев – 2:1

Голы: Мусолитин, 67 Коваль, 69 — Семенюк, 62

Александрия – Динамо – 2:1

Голы: Цуриков, 3 Запорожан, 57 — Вербич, 33

Напомним, матчи 16 тура украинской Премьер-лиги начались с минуты молчания в годовщину Голодомора в Украине.

Фото: ФК Олександрія.