Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор намекнул на возвращение в смешанные единоборства в 2019 году.
Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор МакГрегор намекнул на свое возвращение в ММА и предстоящий поединок в 2019 году.
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На своей странице в Twitter ирландский боец разместил фото с тренировок, сопроводив их комментарием:
— Запускаю ракеты в 2019-й!
I am launching rockets in 19’ #staystrapped pic.twitter.com/1rI4F3fwtz
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 18 декабря 2018 г.
Напомним, последний поединок в UFC МакГрегор провел в октябре против российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Ирландец уступил сопернику в четвертом раунде.
Сейчас МакГрегор лишен боксерской лицензии и ждет вердикта Атлетической комиссии штата Невада. Слушания по делу о драке команд Хабиба и Конора пройдут 29 января.
Фото: Conor McGregor.