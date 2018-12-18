Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор намекнул на возвращение в смешанные единоборства в 2019 году.

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор МакГрегор намекнул на свое возвращение в ММА и предстоящий поединок в 2019 году.

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На своей странице в Twitter ирландский боец ​​разместил фото с тренировок, сопроводив их комментарием:

— Запускаю ракеты в 2019-й!

I am launching rockets in 19’ #staystrapped pic.twitter.com/1rI4F3fwtz — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 18 декабря 2018 г.

Напомним, последний поединок в UFC МакГрегор провел в октябре против российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Ирландец уступил сопернику в четвертом раунде.

Сейчас МакГрегор лишен боксерской лицензии и ждет вердикта Атлетической комиссии штата Невада. Слушания по делу о драке команд Хабиба и Конора пройдут 29 января.

Фото: Conor McGregor‏.