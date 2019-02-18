В США произошла массовая авария во время гонки серии Monster Energy NASCAR Cup – Daytona 500.

Массовая авария произошла на гонке NASCAR — Daytona 500 во Флориде.

Массовое столкновение произошло из-за ошибки одного из водителей. Тойота и Форд Мустанг неудачно столкнулись, что повлекло за собой цепную реакцию: автомобили, которые ехали рядом начали сталкиваться друг с другом, а количество участников инцидента достигло 20 машин.

По информации USA Today, в результате аварии никто серьезных повреждений не получил, однако гонку временно прервали.

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Напомним, швейцарский коллектив Формулы-1 Sauber сменил свое название на Alfa Romeo Racing.

Фото: Brian Lawdermilk/Getty Images.