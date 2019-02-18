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Масштабна аварія: 20 спорткарів зіштовхнулися на гонці NASCAR у США

У США сталася масова аварія під час гонки серії Monster Energy NASCAR Cup — Daytona 500.

Авария НАСКАР 20 машин столкнулись

Масова аварія сталася на гонці NASCAR — Daytona 500 у Флориді.

Масове зіткнення сталося через помилку одного з водіїв. Тойота та Форд Мустанг невдало зіткнулися, що спричинило ланцюгову реакцію: авто, які їхали поряд почали зіштовхуватися одне з одним, а кількість учасників інциденту досягла 20 машин.

За інформацією USA Today, в результаті аварії ніхто серйозних ушкоджень не зазнав, однак гонку тимчасово перервали.

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Нагадаємо, швейцарський колектив Формули-1 Sauber змінив свою назву на Alfa Romeo Racing.

Фото: Brian Lawdermilk/Getty Images.

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