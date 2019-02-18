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Масштабна аварія: 20 спорткарів зіштовхнулися на гонці NASCAR у США/
Масштабна аварія: 20 спорткарів зіштовхнулися на гонці NASCAR у США
У США сталася масова аварія під час гонки серії Monster Energy NASCAR Cup — Daytona 500.
Масова аварія сталася на гонці NASCAR — Daytona 500 у Флориді.
Масове зіткнення сталося через помилку одного з водіїв. Тойота та Форд Мустанг невдало зіткнулися, що спричинило ланцюгову реакцію: авто, які їхали поряд почали зіштовхуватися одне з одним, а кількість учасників інциденту досягла 20 машин.
За інформацією USA Today, в результаті аварії ніхто серйозних ушкоджень не зазнав, однак гонку тимчасово перервали.