Утром в четверг, 6 августа, российский город Ярославль подвергся атаке беспилотников, под ударом был Ярославский нефтеперерабатывающий завод.

Атака на Ярославский НПЗ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram, что в 02:37 в регионе объявили угрозу атаки беспилотников. Уже через десять минут область оказалась под ударом.

Поэтому, как заявили местные власти, “в целях обеспечения безопасности” перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы.

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После 4 часов в OSINT-сообществах начали появляться видео пожаров в Ярославле. Подписчики каналов сообщали, что целью атаки стал местный НПЗ. Около 07:00 в сети опубликовали новые кадры, на которых было видно несколько столбов дыма.

Местные жители отмечали, что атака была беспрецедентна по своим масштабам и не похожа на предыдущие удары по региону.

Утром Михаил Евраев заявил, что Ярославская область якобы подверглась “самой массированной атаке вражеских БпЛА”. По его словам, средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны были уничтожены все 88 беспилотников.

Следует отметить, что Ярославский НПЗ — ПАО Славнефть-ЯНОС — является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и ключевым объектом ее нефтяной отрасли. Мощность завода составляет около 15 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие нефтепродукты, которые имеют важное значение для топливного снабжения России.

Напомним, что ранее Ярославский НПЗ уже был под атакой дронов — 28 марта, 26 апреля, 8 мая, 22 мая, 6 июля и 16 июля.

Таким образом, удар 6 августа стал уже седьмой атакой на завод с начала года.

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