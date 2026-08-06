Атака не была похожа на предыдущие: дроны ударили по Ярославскому НПЗ
- В ночь на 6 августа Ярославская область РФ подверглась массированной атаке дронов.
- Под ударом, по данным мониторинговых каналов и очевидцев, мог оказаться Ярославский НПЗ - ПАО Славнефть-ЯНОС.
- В сети публиковали кадры пожара на территории нефтеперерабатывающего завода, который входит в крупнейшие НПЗ России и имеет мощность около 15 млн тонн нефти в год.
Утром в четверг, 6 августа, российский город Ярославль подвергся атаке беспилотников, под ударом был Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
Атака на Ярославский НПЗ
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram, что в 02:37 в регионе объявили угрозу атаки беспилотников. Уже через десять минут область оказалась под ударом.
Поэтому, как заявили местные власти, “в целях обеспечения безопасности” перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы.
После 4 часов в OSINT-сообществах начали появляться видео пожаров в Ярославле. Подписчики каналов сообщали, что целью атаки стал местный НПЗ. Около 07:00 в сети опубликовали новые кадры, на которых было видно несколько столбов дыма.
Местные жители отмечали, что атака была беспрецедентна по своим масштабам и не похожа на предыдущие удары по региону.
Утром Михаил Евраев заявил, что Ярославская область якобы подверглась “самой массированной атаке вражеских БпЛА”. По его словам, средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны были уничтожены все 88 беспилотников.
Следует отметить, что Ярославский НПЗ — ПАО Славнефть-ЯНОС — является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и ключевым объектом ее нефтяной отрасли. Мощность завода составляет около 15 млн тонн нефти в год.
Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие нефтепродукты, которые имеют важное значение для топливного снабжения России.
Напомним, что ранее Ярославский НПЗ уже был под атакой дронов — 28 марта, 26 апреля, 8 мая, 22 мая, 6 июля и 16 июля.
Таким образом, удар 6 августа стал уже седьмой атакой на завод с начала года.