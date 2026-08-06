Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Ксения Байло завоевали золотые медали чемпионата Европы-2026 по водным видам спорта в Париже.

В финале смешанных синхронных прыжков с 10-метровой вышки они заняли первое место.

Середа и Байло – чемпионы Европы-2026

После первой попытки украинский дуэт занимал второе место. Результат второго прыжка сделал их промежуточными лидерами.

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После третьего прыжка они сохранили преимущество в 0,72 балла над ближайшими преследователями — немецким дуэтом Оле Йоханнеса Рослера и Паулины Александры Пфайф.

За четвёртый прыжок спиной к воде украинцы получили 72,96 балла, а за пятый – наибольшее количество — 81,60 балла.

Второе место занял немецкий дуэт Оле Йоханнес Рослер и Паулина Александра Пфайф, которых Середа и Байло опередили на 5,4 балла. Тройку лидеров замкнули испанцы Хорхе Родригес Ледесма и Ана Карвахаль Сан-Мигель.

Для Украины это первая золотая и в общей сложности четвертая медаль на чемпионате Европы 2026 года по водным видам спорта в Париже.

Все медали были завоеваны в прыжках в воду, остальные три медали – бронзовые.

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