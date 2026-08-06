Середа и Байло стали чемпионами Европы по прыжкам в воду
- Алексей Середа и Ксения Байло завоевали золото в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки на ЧЕ-2026.
- Украинцы опередили дуэт из Германии на 5,4 балла и принесли сборной первое золото турнира.
Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Ксения Байло завоевали золотые медали чемпионата Европы-2026 по водным видам спорта в Париже.
В финале смешанных синхронных прыжков с 10-метровой вышки они заняли первое место.
Середа и Байло – чемпионы Европы-2026
После первой попытки украинский дуэт занимал второе место. Результат второго прыжка сделал их промежуточными лидерами.
После третьего прыжка они сохранили преимущество в 0,72 балла над ближайшими преследователями — немецким дуэтом Оле Йоханнеса Рослера и Паулины Александры Пфайф.
За четвёртый прыжок спиной к воде украинцы получили 72,96 балла, а за пятый – наибольшее количество — 81,60 балла.
Второе место занял немецкий дуэт Оле Йоханнес Рослер и Паулина Александра Пфайф, которых Середа и Байло опередили на 5,4 балла. Тройку лидеров замкнули испанцы Хорхе Родригес Ледесма и Ана Карвахаль Сан-Мигель.
Для Украины это первая золотая и в общей сложности четвертая медаль на чемпионате Европы 2026 года по водным видам спорта в Париже.
Все медали были завоеваны в прыжках в воду, остальные три медали – бронзовые.