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Динамо — Олимпиакос: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы Динамо – Олимпиакос на Фактах ICTV в четверг, 21 февраля, в 22.00.

Динамо — Олимпиакос: онлайн-трансляция матча

Динамо примет на НСК Олимпийский Олимпиакос в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы-2018/19 в четверг, 21 февраля.

Бело-синим, как и неделю назад не поможет Тамаш Кадар, Артем Беседин и Микель Дуелунн.

Читайте: Где смотреть Динамо – Олимпиакос

После ничьей 2:2 в Пирее, Динамо в матче в Киеве устроит и нулевая ничья.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Александра Хацкевича. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 2.15. Успех красно-белых оценивают в 3.55.Ничейный результат встречи — 3.45.

Прогноз Фактов ICTV

Динамо — Олимпиакос – 2:1

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