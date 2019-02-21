Смотрите онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы Динамо – Олимпиакос на Фактах ICTV в четверг, 21 февраля, в 22.00.
Динамо примет на НСК Олимпийский Олимпиакос в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы-2018/19 в четверг, 21 февраля.
Бело-синим, как и неделю назад не поможет Тамаш Кадар, Артем Беседин и Микель Дуелунн.
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После ничьей 2:2 в Пирее, Динамо в матче в Киеве устроит и нулевая ничья.
Прогноз букмекеров
По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Александра Хацкевича. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 2.15. Успех красно-белых оценивают в 3.55.Ничейный результат встречи — 3.45.
Прогноз Фактов ICTV
Динамо — Олимпиакос – 2:1
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