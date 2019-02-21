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Динамо — Олімпіакос – 1:0: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо — Олімпіакос на Фактах ICTV у четвер, 21 лютого, о 22.00.

Динамо — Олімпіакос – 1:0: онлайн-трансляція матчу

Динамо прийматиме на НСК Олімпійський Олімпіакос в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи-2018/19 у четвер, 21 лютого.

Біло-синім, як і тиждень тому не допоможе Тамаш Кадар, Артем Бесєдін та Мікель Дуелунн.

Читайте: Де дивитися Динамо — Олімпіакос

Після нічиєї 2:2 у Піреї, Динамо у матчі в Києві влаштує і нульова нічия.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олександра Хацкевича. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.15. Успіх червоно-білих оцінюють в 3.55. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Прогноз Фактів ICTV

Динамо — Олімпіакос – 2:1

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