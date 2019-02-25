Боец UFC Джессика Андраде заключила брак с девушкой-биологом Фернандой Гомес.

Бийчиня UFC Джессика Андраде вышла замуж за своей подругой-биологом Фернандо Гомес.

Свадьба пары прошла в штате Невада в Лас-Вегасе.

Андраде и Гомес встречались уже довольно давно. После поражения Джессики от Джоанна Енджейчик (май 2017 года) Фернанда сделала своей любимой предложение.

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Снимок со свадьбы в своем аккаунте Instagram разместила сама Андраде.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Jessica Andrade (@jessicammapro) 23 Лют 2019 р. о 5:29 PST

На счету Андраде 19 побед и 6 поражений в ММА (под эгидой UFC – 10 побед и 4 поражения).

Ранее экс-игрок Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал о своем опыте общения с гомосексуалистами.

Фото: Jessica Andrade.