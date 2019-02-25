Боєць UFC Джессіка Андраде уклала шлюб з дівчиною-біологом Фернандою Гомес.

Бійчиня UFC Джессіка Андраде одружилася зі своєю подругою-біологом Фернандою Гомес.

Весілля пари пройшло в штаті Невада в Лас-Вегасі.

Андраде та Гомес зустрічалися вже досить давно. Після поразки Джессіки від Йоанни Енджейчик (травень 2017 року) Фернанда зробила своїй коханій пропозицію.

Читайте: Хокеїстки збірних США та Канади побралися

Знімок з весілля у своєму акаунті Instagram розмістила сама Андраде.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Jessica Andrade (@jessicammapro) 23 Лют 2019 р. о 5:29 PST

На рахунку Андраде 19 перемог та 6 поразок в ММА (під егідою UFC – 10 перемог та 4 поразки).

Раніше екс-гравець Динамо та збірної України Артем Мілевський розповів про свій досвід спілкування з гомосексуалістами.

Фото: Jessica Andrade.