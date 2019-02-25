Боєць UFC Джессіка Андраде уклала шлюб з дівчиною-біологом Фернандою Гомес.
Бійчиня UFC Джессіка Андраде одружилася зі своєю подругою-біологом Фернандою Гомес.
Весілля пари пройшло в штаті Невада в Лас-Вегасі.
Андраде та Гомес зустрічалися вже досить давно. Після поразки Джессіки від Йоанни Енджейчик (травень 2017 року) Фернанда зробила своїй коханій пропозицію.
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Знімок з весілля у своєму акаунті Instagram розмістила сама Андраде.
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На рахунку Андраде 19 перемог та 6 поразок в ММА (під егідою UFC – 10 перемог та 4 поразки).
Раніше екс-гравець Динамо та збірної України Артем Мілевський розповів про свій досвід спілкування з гомосексуалістами.
Фото: Jessica Andrade.