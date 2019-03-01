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Наказали за хитрость: Рамоса дисквалифицировали на 2 матча Лиги чемпионов

Капитан Реала Серхио Рамос получил 2 матча дисквалификации и пропустит ответный матч с Аяксом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Серхио Рамос

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос дисквалифицирован на один дополнительный матч за умышленное получение желтой карточки в матче Лиги чемпионов против Аякса.

Соответствующее решение было принято на заседании дисциплинарного комитета УЕФА.

В УЕФА считают, что испанец намеренно это сделал, чтобы обнулиться перед четвертьфинале.

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Таким образом Рамос пропустит ответный матч с Акясом в 1/8 финала Лиги чемпионов и первую четвертьфинальную игру ЛЧ, если Реал туда пробьется.

Также футболиста сливочных оштрафовали на €1500.

После матча с Аяксом 32-летний Рамос намекнул, что умышленно получил желтую на 89-й минуте. Позже он опроверг свое заявление.

Ранее капитан мадридского Реала Серхио Рамос заявил, что не беспокоится о критике в свой адрес со стороны болельщиков и других футболистов.

Фото: Getty Images

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