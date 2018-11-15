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Меня уже не изменить! Рамос ответил болельщикам на критику

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос заявил, что не беспокоится о критике в свой адрес со стороны болельщиков и других футболистов.

Футболист сборной Испании и мадридского Реала Серхио Рамос на пресс-конференции перед матчем Лиги наций, в котором Фурия Роха сыграет заключительный матч с Хорватией в рамках группового этапа турнира 15 ноября, ответил на критику в свой адрес.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

— Если Сантьяго Бернабеу освистывают тебя, то только потому, что болельщики ждут от тебя большего. Я видел, как фанаты освистывали больших легенд. Меня освистывали впервые за 14 лет игры в клубе, так что я должен быть очень благодарен. Критика не влияет на меня, я не воспринимаю это лично.

Относительно критики со стороны других футболистов Рамос заявил, что не собирается им отвечать:

— Что касается критики в мой адрес со стороны Ловрена и других коллег, то такое случается в связи с их личными расстройствами или еще чем-то. Не буду им на это ничего отвечать. Я такой, какой есть, меня уже не изменить, — добавил Рамос.

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Напомним, болельщики сливочных освистали Рамоса во время матча Примеры между Реалом и Вальядолидом.

Серхио Рамос известен своими жестокими приемами против соперников и грязной игрой. В частности, в финале Лиги чемпионов 2018 он стал виновником травмы Мохаммеда Салаха, а также нанес сотрясение мозга голкиперу Ливерпуля Лорису Кариусу.

Фото: Aitor Alcalde/ Getty Images.

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