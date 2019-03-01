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Покарали за хитрість: Рамоса дискваліфікували на 2 матчі Ліги чемпіонів

Капітан Реала Серхіо Рамос отримав 2 матчі дискваліфікації і пропустить матч-відповідь з Аяксом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Серхио Рамос

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос дискваліфікований на один додатковий матч за умисне отримання жовтої картки в матчі Ліги чемпіонів проти Аякса.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання дисциплінарного комітету УЄФА.

В УЄФА вважають, що іспанець навмисно це зробив, щоб обнулитися перед чвертьфіналами.

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Таким чином Рамос пропустить матч-відповідь з Акясом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та першу чвертьфінальну гру ЛЧ, якщо Реал туди проб’ється.

Також футболіста вершкових оштрафували на €1500.

Після матчу з Аяксом 32-річний Рамос натякнув, що навмисне отримав жовту на 89-й хвилині. Пізніше він спростував свою заяву.

Раніше капітан мадридського Реала Серхіо Рамос заявив, що не переймається критикою на свою адресу зі сторони вболівальників та інших футболістів.

Фото: Getty Images

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