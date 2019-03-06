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Рамос снимался в кино, пока Аякс громил Реал

Капитан Реала Серхио Рамос снимался в документальном фильме о себе во время разгрома сливочных Аяксом в Лиге чемпионов.

Серхио Рамос в кино

Капитан Реала Серхио Рамос, который отбывал дисквалификацию за перебор желтых карточек, смотрел матч сливочных против Аякса в Лиге чемпионов с трибун vip-ложы SP4.

По информации издания MARCA, в это время Рамос снимался для документального фильма о себе, который он анонсировал в конце января.

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Операторы наблюдали за поведением Серхио на протяжении всей игры, а также за его действиями перед стартовым свистком.

Документальную картинку о капитане Королевского клуба снимает компания Amazon, в ней будет рассказано о карьере и жизни футболиста.

Напомним, мадридский Реал вылетел из Лиги чемпионов после разгрома от Аякса.

ФотоMARCA.

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