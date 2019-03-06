Капитан Реала Серхио Рамос снимался в документальном фильме о себе во время разгрома сливочных Аяксом в Лиге чемпионов.

Капитан Реала Серхио Рамос, который отбывал дисквалификацию за перебор желтых карточек, смотрел матч сливочных против Аякса в Лиге чемпионов с трибун vip-ложы SP4.

По информации издания MARCA, в это время Рамос снимался для документального фильма о себе, который он анонсировал в конце января.

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Операторы наблюдали за поведением Серхио на протяжении всей игры, а также за его действиями перед стартовым свистком.

VAYA ROTO

“La imprudencia de Ramos al forzar esa amarilla en la ida se confirmó como una de las peores decisiones de su carrera. El Madrid fue una sangría… y el capitán vio el partido desde su palco tuneado mientras se grababa su docuserie” https://t.co/hcdkEOSufM pic.twitter.com/8U4G7G1URo — MARCA (@marca) 5 марта 2019 г.

Документальную картинку о капитане Королевского клуба снимает компания Amazon, в ней будет рассказано о карьере и жизни футболиста.

Напомним, мадридский Реал вылетел из Лиги чемпионов после разгрома от Аякса.

Фото: MARCA.