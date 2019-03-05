Сегодня состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским Реалом и амстердамским Аяксом.

Реал Мадрид – Аякс 1:4

Голы: Асенсио, 70 – Зиеш, 8, Нерес, 17, Тадич, 62, Шене, 72

Реал: Куртуа, Карвахаль, Начо, Варан, Родригес, Каземиро (Вальверде, 87), Модрич, Кроос, Лукас (Бэйл, 29), Бензема, Винисиус.

Аякс: Онана, Мазрауи, Де Лигт, Блинд, Тальяфико, Де Йонг, Шене (де Вит, 74), Зиеш, Ван Де Беек, Нерес (Долберг, 74), Тадич

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аякс уверенно обыграл Реал Мадрид и выбил сливочных из Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде и завершилась со счетом 4:1 в пользу нидерландского клуба.

Счет в матче на 7-й минуте открыл Хаким Зиеш после передачи от Душана Тадича. А потом преимущество голландцев увеличил Давид Нерес.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей

В середине второго тайма Тадич довел счет до разгромного. Реал на это ответил голом Марко Асенсио, который замкнул прострел Серхио Регилона.

Однако, четвертый гол гостей от Лассе Шоне не оставил шансов Реалу продолжить борьбу на турнире.

В первом матче Реал праздновал победу над Аяксом 2:1, но по сумме двух матчей сливочные выбывают из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

К слову, Тоттенхэм обыграл Боруссию и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.