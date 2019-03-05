PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Реал вылетел из Лиги чемпионов после разгрома от Аякса

Сегодня состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским Реалом и амстердамским Аяксом.

Реал Мадрид - Аякс

Реал МадридАякс 1:4

Голы: Асенсио, 70 – Зиеш, 8, Нерес, 17, Тадич, 62, Шене, 72

Реал: Куртуа, Карвахаль, Начо, Варан, Родригес, Каземиро (Вальверде, 87), Модрич, Кроос, Лукас (Бэйл, 29), Бензема, Винисиус.

Аякс: Онана, Мазрауи, Де Лигт, Блинд, Тальяфико, Де Йонг, Шене (де Вит, 74), Зиеш, Ван Де Беек, Нерес (Долберг, 74), Тадич

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аякс уверенно обыграл Реал Мадрид и выбил сливочных из Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде и завершилась со счетом 4:1 в пользу нидерландского клуба.

Счет в матче на 7-й минуте открыл Хаким Зиеш после передачи от Душана Тадича. А потом преимущество голландцев увеличил Давид Нерес.

ЧитайтеЛига чемпионов: календарь и результаты матчей

В середине второго тайма Тадич довел счет до разгромного. Реал на это ответил голом Марко Асенсио, который замкнул прострел Серхио Регилона.

Однако, четвертый гол гостей от Лассе Шоне не оставил шансов Реалу продолжить борьбу на турнире.

В первом матче Реал праздновал победу над Аяксом 2:1, но по сумме двух матчей сливочные выбывают из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

К слову, Тоттенхэм обыграл Боруссию и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка