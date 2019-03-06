Капітан Реала Серхіо Рамос знімався у документальному фільмі про себе під час розгрому вершкових Аяксом в Лізі чемпіонів.

Капітан Реала Серхіо Рамос, який відбував дискваліфікацію за перебір жовтих карток, дивився матч вершкових проти Аякса у Лізі чемпіонів з трибун vip-ложі SP4.

За інформацією видання MARCA, в цей час Рамос знімався для документального фільму про себе, який він анонсував наприкінці січня.

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Оператори спостерігали за поведінкою Серхіо впродовж всієї гри, а також за його діями перед стартовим свистком.

VAYA ROTO

“La imprudencia de Ramos al forzar esa amarilla en la ida se confirmó como una de las peores decisiones de su carrera. El Madrid fue una sangría… y el capitán vio el partido desde su palco tuneado mientras se grababa su docuserie” https://t.co/hcdkEOSufM pic.twitter.com/8U4G7G1URo — MARCA (@marca) 5 марта 2019 г.

Документальну картинку про капітана Королівського клубу знімає компанія Amazon, в ній буде розказано про кар’єру та життя футболіста.

Нагадаємо, мадридський Реал вилетів з Ліги чемпіонів після розгрому від Аяксу.

Фото: MARCA.