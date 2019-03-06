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Рамос знімався в кіно, поки Аякс громив Реал

Капітан Реала Серхіо Рамос знімався у документальному фільмі про себе під час розгрому вершкових Аяксом в Лізі чемпіонів.

Серхио Рамос в кино

Капітан Реала Серхіо Рамос, який відбував дискваліфікацію за перебір жовтих карток, дивився матч вершкових проти Аякса у Лізі чемпіонів з трибун vip-ложі SP4.

За інформацією видання MARCA, в цей час Рамос знімався для документального фільму про себе, який він анонсував наприкінці січня.

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Оператори спостерігали за поведінкою Серхіо впродовж всієї гри, а також за його діями перед стартовим свистком.

Документальну картинку про капітана Королівського клубу знімає компанія Amazon, в ній буде розказано про кар’єру та життя футболіста.

Нагадаємо, мадридський Реал вилетів з Ліги чемпіонів після розгрому від Аяксу.

Фото: MARCA.

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