Президент Реала Флорентіно Перес запропонував колишньому тренеру Реала Зінедіну Зідану знову очолити вершкових.

Мадридський Реал має намір повернути на тренерський місток колишнього наставника команди Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією ресурсу, президент королівського клубу Флорентіно Перес зв’язався з французьким наставником, але той відмовив, заявивши, що хоче почекати до червня.

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Цілком можливо, що Зідан знову тренуватиме Реал по закінченню нинішнього сезону.

Нагадаємо, під керівництвом Зідана Реал тричі виграв Лігу чемпіонів.

А у сезоні 2018/19 завершив свої виступи у розіграші ЛЧ на стадії 1/8 фіналу, розгромно поступившись Аяксу.