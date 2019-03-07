Хавбек Манчестер Юнайтед Джесси Лингард очень эмоционально отреагировал на гол Маркуса Рашфорд в ворота ПСЖ в Лиге чемпионов.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард не смог сдержать эмоций после гола форварда красных дьяволов Маркуса Рашфорда в ворота французского ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19.

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26-летний футболист опубликовал видео в своем Twitter с сумасшедшей реакцией на точный удар Рашфорд на 90+4 минуте встречи. Этот гол позволил МЮ выйти в четвертьфинал турнира.

[#LDC] La réaction de Lingard sur le penalty transformé par Rashford pic.twitter.com/yXdJKzd82c — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 6 марта 2019 г.

Лингард не смог помочь своей команде в матче из-за травмы и смотрел игру по телевизору.

Напомним, Манчестер Юнайтед деклассировал ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.