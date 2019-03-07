PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Лингард чуть не сошел с ума, празднуя гол Рашфорд в ворота ПСЖ

Хавбек Манчестер Юнайтед Джесси Лингард очень эмоционально отреагировал на гол Маркуса Рашфорд в ворота ПСЖ в Лиге чемпионов.

Джесси Лингард

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард не смог сдержать эмоций после гола форварда красных дьяволов Маркуса Рашфорда в ворота французского ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19.

Читайте: Игроки Манчестер Юнайтед устроили жонглирование блинами

26-летний футболист опубликовал видео в своем Twitter с сумасшедшей реакцией на точный удар Рашфорд на 90+4 минуте встречи. Этот гол позволил МЮ выйти в четвертьфинал турнира.

Лингард не смог помочь своей команде в матче из-за травмы и смотрел игру по телевизору.

Напомним, Манчестер Юнайтед деклассировал ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка