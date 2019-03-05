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Игроки Манчестер Юнайтед устроили жонглирование блинами

Футболисты Манчестер Юнайтед приняли участие в необычном челлендже с блинами накануне матча против ПСЖ в Лиге чемпионов.

Игроки Манчестер Юнайтед устроили жонглирование блинами

Футболисты Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль, Ли Грант и Скотт Мактомини приняли участие в необычном челлендже, посвященном Дню блинов.

Футболистам на выбор предложили выполнить 3 задания: перевернуть блин на сковородке, пожонглировать блином в течение 15 секунд и повторить свою задачу, повернувшись вокруг своей оси.

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Роль шеф-повара взял на себя Марсьяль и сделал это мастерски.

День блинов (International Pancake Day) в Великобритании празднуют во вторник, 5 марта, накануне Великого поста.

Ранее Сульшер сравнял игрока МЮ с банкой кетчупа.

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