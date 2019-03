Футболисты Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль, Ли Грант и Скотт Мактомини приняли участие в необычном челлендже, посвященном Дню блинов.

Футболистам на выбор предложили выполнить 3 задания: перевернуть блин на сковородке, пожонглировать блином в течение 15 секунд и повторить свою задачу, повернувшись вокруг своей оси.

Роль шеф-повара взял на себя Марсьяль и сделал это мастерски.

With #PancakeDay just around the corner, we put three #MUFC stars through their paces!

No-look challenge

15-second challenge

Spin challenge pic.twitter.com/DqwcjTZCzG

— Manchester United (@ManUtd) 4 марта 2019 г.