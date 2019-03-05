Футболисты Манчестер Юнайтед приняли участие в необычном челлендже с блинами накануне матча против ПСЖ в Лиге чемпионов.
Футболисты Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль, Ли Грант и Скотт Мактомини приняли участие в необычном челлендже, посвященном Дню блинов.
Футболистам на выбор предложили выполнить 3 задания: перевернуть блин на сковородке, пожонглировать блином в течение 15 секунд и повторить свою задачу, повернувшись вокруг своей оси.
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Роль шеф-повара взял на себя Марсьяль и сделал это мастерски.
With #PancakeDay just around the corner, we put three #MUFC stars through their paces!
No-look challenge
15-second challenge
Spin challenge pic.twitter.com/DqwcjTZCzG
— Manchester United (@ManUtd) 4 марта 2019 г.
Granty’s commentary pic.twitter.com/RvqVsRj003
— Manchester United (@ManUtd) 4 марта 2019 г.
День блинов (International Pancake Day) в Великобритании празднуют во вторник, 5 марта, накануне Великого поста.
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