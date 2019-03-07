Хавбек Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард дуже емоційно відреагував на гол Маркуса Рашфорда у ворота ПСЖ в Лізі чемпіонів.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард не зміг стримати емоцій після голу форварда червоних дияволів Маркуса Рашфорда у ворота французького ПСЖ в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

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26-річний футболіст опублікував відео у своєму Twitter з божевільною реакцією на точний удар Рашфорда на 90+4 хвилині зустрічі. Цей гол дозволив МЮ вийти до чвертьфіналу турніру.

[#LDC] La réaction de Lingard sur le penalty transformé par Rashford pic.twitter.com/yXdJKzd82c — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 6 марта 2019 г.

Лінгард не зміг допомогти своїй команді у матчі через травму і дивився гру по телевізору.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед декласував ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.