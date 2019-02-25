Симуляцию бразильского игрока Реала Каземиро не оставил без внимания главный враг сливочных мадридский Атлетико.

В матче 25-го тура Ла Лиги Реал Мадрид на выезде победил Леванте со счетом 2:1.

Оба мяча королевский клуб смог забить лишь с одиннадцатиметровой отметки. Если первый пенальти сомнений не вызывает, то второй оказался довольно неоднозначным — хавбек Реала Каземиро переборщил контакт с игроком Леванте и по-актерски рухнул на землю.

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На видеоповторе четко видно, что игрок Леванте даже не коснулся бразильца.

К обсуждению эпизода игры подключился злейший враг Реала — Атлетико.

— Хороший старт для оскаровской ночи. Какой фильм выбираете вы? – написали в Twitter индийцы.

La noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. ¿Una película?

#LaHistoriaInterminable. Atléticos, ¿cuál elegís vosotros? — Atlético de Madrid (@Atleti) 24 февраля 2019 г.

Иронию матрасников парировал защитник Реала Данни Карвахаль.

— Советую посмотреть В сердце Десимы и Ундесиму. У меня они есть на DVD, – ответил испанец.

Os recomiendo la del “Corazón de la DÉCIMA” y “UNDÉCIMA”. yo las tengo hasta en dvd!! — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) 24 февраля 2019 г.

Карвахаль намекнул Атлетико на десятую и одиннадцатую победу в ЛЧ, когда сливочные в финале обыграли именно Атлетико.

После 25-ти туров Реал занимает третье место чемпионата Испании.

Напомним, футболист сборной Бразилии Неймар и игрок сборной Англии Джордан Хендерсон продемонстрировали свои актерские способности на ЧМ-2018.

Фото: MaxiSports | Dreamstime.com.