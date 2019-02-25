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Хороший старт оскаровской ночи! Атлетико потролил симуляцию игрока Реала

Симуляцию бразильского игрока Реала Каземиро не оставил без внимания главный враг сливочных мадридский Атлетико.

Каземиро Реал

В матче 25-го тура Ла Лиги Реал Мадрид на выезде победил Леванте со счетом 2:1.

Оба мяча королевский клуб смог забить лишь с одиннадцатиметровой отметки. Если первый пенальти сомнений не вызывает, то второй оказался довольно неоднозначным — хавбек Реала Каземиро переборщил контакт с игроком Леванте и по-актерски рухнул на землю.

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На видеоповторе четко видно, что игрок Леванте даже не коснулся бразильца.

К обсуждению эпизода игры подключился злейший враг Реала — Атлетико.

— Хороший старт для оскаровской ночи. Какой фильм выбираете вы? – написали в Twitter индийцы.

Иронию матрасников парировал защитник Реала Данни Карвахаль.

— Советую посмотреть В сердце Десимы и Ундесиму. У меня они есть на DVD, – ответил испанец.

Карвахаль намекнул Атлетико на десятую  и одиннадцатую победу в ЛЧ, когда сливочные в финале обыграли именно Атлетико.

После 25-ти туров Реал занимает третье место чемпионата Испании.

Напомним, футболист сборной Бразилии Неймар и игрок сборной Англии Джордан Хендерсон продемонстрировали свои актерские способности на ЧМ-2018.

ФотоMaxiSports | Dreamstime.com.

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