Симуляцию бразильского игрока Реала Каземиро не оставил без внимания главный враг сливочных мадридский Атлетико.
В матче 25-го тура Ла Лиги Реал Мадрид на выезде победил Леванте со счетом 2:1.
Оба мяча королевский клуб смог забить лишь с одиннадцатиметровой отметки. Если первый пенальти сомнений не вызывает, то второй оказался довольно неоднозначным — хавбек Реала Каземиро переборщил контакт с игроком Леванте и по-актерски рухнул на землю.
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На видеоповторе четко видно, что игрок Леванте даже не коснулся бразильца.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) 24 февраля 2019 г.
К обсуждению эпизода игры подключился злейший враг Реала — Атлетико.
— Хороший старт для оскаровской ночи. Какой фильм выбираете вы? – написали в Twitter индийцы.
La noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. ¿Una película?
#LaHistoriaInterminable. Atléticos, ¿cuál elegís vosotros?
— Atlético de Madrid (@Atleti) 24 февраля 2019 г.
Иронию матрасников парировал защитник Реала Данни Карвахаль.
— Советую посмотреть В сердце Десимы и Ундесиму. У меня они есть на DVD, – ответил испанец.
Os recomiendo la del “Corazón de la DÉCIMA” y “UNDÉCIMA”. yo las tengo hasta en dvd!!
— Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) 24 февраля 2019 г.
Карвахаль намекнул Атлетико на десятую и одиннадцатую победу в ЛЧ, когда сливочные в финале обыграли именно Атлетико.
После 25-ти туров Реал занимает третье место чемпионата Испании.
Напомним, футболист сборной Бразилии Неймар и игрок сборной Англии Джордан Хендерсон продемонстрировали свои актерские способности на ЧМ-2018.
Фото: MaxiSports | Dreamstime.com.