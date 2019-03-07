УЄФА оштрафував тренера мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне за жест показаний під час матчу з Ювентусом у Лізі чемпіонів.
Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА покарав головного тренера мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне за непристойний жест під час матчу проти туринського Ювентуса в 1/8 фінала Ліги чемпіонів.
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Нагадаємо, Сімеоне відсвяткував гол Атлетіко у ворота Старої сеньйори, схопившись двома руками в області геніталій.
To VAR,
Yours sincerely, Diego Simeone pic.twitter.com/Wic1D97tST
— Sean (@SeanWalkerSport) 20 лютого 2019 р.
Аргентинець міг отримати дискваліфікацію, але у підсумку буде керувати командою в матчі-відповіді в Турині.
Нагадаємо, Атлетіко переграв Ювентус у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.